ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للنقل أمام الرئيس غدا

الأحد 10/مارس/2019 - 09:58 م
الرئيس السيسي والفريق
الرئيس السيسي والفريق كامل الوزير
حمزة شعيب
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للفريق كامل الوزير لتوليه منصب وزير النقل، منوها إلى أن الفريق سيؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الاثنين، بعد موافقة مجلس النواب على ترشيحه لحقيبة النقل.

وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الفريق كامل الوزير حصل على الترقية لأنه قدم الكثير للبلد ولم يفكر سوى فى مصلحة الوطن، منوهًا إلى أن "الوزير" شاهد على كل الإنجازات التي تمت منذ عام 2014 وحتى الآن.

ولفت إلى أن ترقية اللواء كامل الوزير الى رتبة فريق كانت مفاجأة للجميع، مردفًا: "القوات المسلحة لا تنام الناس دى شالت البلد كتير ومفيش حد فى مصر محبش كامل الوزير"، واصفًا إياه بأنه رجل المهام الصعبة ومثل الساعة في انضباطه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الفريق كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

مين يقدر على الريدز .. ليفربول لا يخسر على أرضه للمباراة الـ36 على التوالى

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. نمر شرس ينهش سيدة حاولت التقاط سيلفي داخل حديقة بأريزونا

محمود علاء يتقدم للزمالك أمام جورماهيا برأسية في الكونفدرالية.. فيديو

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

إنجازات جديدة للمرأة السعودية .. هيئة حقوق الإنسان تكشف عن مفاجأة

من خلالها تم غزو العراق.. أمريكا تخسر قاعدة عسكرية سرية.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟