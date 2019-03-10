كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للنقل أمام الرئيس غدا

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للفريق كامل الوزير لتوليه منصب وزير النقل، منوها إلى أن الفريق سيؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الاثنين، بعد موافقة مجلس النواب على ترشيحه لحقيبة النقل.



وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الفريق كامل الوزير حصل على الترقية لأنه قدم الكثير للبلد ولم يفكر سوى فى مصلحة الوطن، منوهًا إلى أن "الوزير" شاهد على كل الإنجازات التي تمت منذ عام 2014 وحتى الآن.



ولفت إلى أن ترقية اللواء كامل الوزير الى رتبة فريق كانت مفاجأة للجميع، مردفًا: "القوات المسلحة لا تنام الناس دى شالت البلد كتير ومفيش حد فى مصر محبش كامل الوزير"، واصفًا إياه بأنه رجل المهام الصعبة ومثل الساعة في انضباطه.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الفريق كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.