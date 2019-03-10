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فن

ناهد السباعي تكشف طبيعة علاقتها بزوجها قبل الطلاق

الأحد 10/مارس/2019 - 10:25 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
بعد أن كشفت الفنانة ناهد السباعي عن السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها قبل حفل الزفاف بيوم واحد خلال برنامج "الحكاية" مع الاعلامى عمرو اديب نرصد بعض تصريحتها الخاصة بزوجها السابق.

قالت ناهد السباعي إن زوجها ووالدتها الفنانة ناهد فريد شوقي فقط من شجعوها على قبول العمل فى مسلسل "هبة رجل الغراب" بدلا من الفنانة إيمى سمير غانم وقد فاجأها بحفل الخطوبة، حيث كانت تعتقد أن الجلسة مجرد تعارف بين العائلتين، إلا أنه أحضر "دبل الخطوبة".

وأضافت ناهد السباعي : أن زوجها يرى أفضل أفلامها "يوم للستات"، الذي حصدت من خلاله جائزة من مهرجان القاهرة وكان سبب تعارفهما هى زوجة أحد أعضاء فريق كايروكى.

أوضحت ناهد السباعى أن هناك علاقة صداقة كانت تجمعها منذ ما يقرب من 4 سنوات وصرح بحبه لها منذ أول لقاء بينهما، وهو ما جعلها تشعر بالاستغراب مؤكدة أنه كان لا يضع لها خطوط حمراء فى الأدوار التى تعرض عليها.

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