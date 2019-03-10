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منوعات

شاهد.. زوجة داعشي: اغتصاب واستعباد الإيزيديات حلال

الأحد 10/مارس/2019 - 10:37 م
صدى البلد
أحمد شريف
حللت زوجة داعشي اغتصاب واستعباد السيدات الإيزيدية، معللة ذلك بأنهن أسرى حرب ومن الممتلكات بحسب تفسيرها للقرآن من نظرة تنظيم داعش الارهابي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت الزوجة الداعشية مجهولة الهوية تتحدث إلى امرأة أخرى سألتها عن معاملة الإيزيديين في ظل ما يسمى بالخلافة.

وفي حديثها إلى كاميرا الهاتف المحمول، وصفت تفسيرها للقرآن بأنه مبرر لاغتصاب وقتل النساء الإيزيدية اللواتي تم أسرهن كعبيد ، قائلة إن التفسير القرآني من نظرة داعش يعتبرهن أسرى الحرب على أنهن "ممتلكات" يمكن معاملتهن كأي شيء مملوك، وذلك بعكس ما تنص عليه آيات القرآن الكريم.

وأوضحت الصحيفة أن هناك آيات في القرآن تنص على احترام الأسرى والسجناء وإطعامهم من أجل محبة الله.

ويعتقد أن المرأة جاءت من خارج العراق وسوريا، وأدلت بهذه التعليقات في مخيم للاجئين في شمال البلاد الذي يسيطر عليه الأكراد.

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