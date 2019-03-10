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منوعات

إعلان أول ضحية من موظفي الأمم المتحدة في حادث الطائرة الأثيوبية المنكوبة.. شاهد

الأحد 10/مارس/2019 - 11:17 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صحيفة "ميرور" عن أول ضحية بريطانية فى حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، والتي تعمل في الأمم المتحدة متخصصة في تخفيف المعاناة عن الحيوانات.

ومن المفترض أن تكون خبيرة البيئة جوانا تول ، من اكسماوث ، ديفون ، قد لقيت مصرعها بعد تحطم الطائرة التي سقطت بعد6 دقائق فقط من إقلاعها.

وأكد المسؤولون أن جميع الأشخاص الـ 157 الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية - بما فيهم سبعة بريطانيين - لقوا حتفهم في هذه المأساة.

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