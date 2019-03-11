بالصور.. التجهيزات النهائية لانطلاق مهرجان كريستال أوارد في لبنان 13 مارس

أقيم مؤتمرا صحفيا لمهرجان " كريستال اوارد " في لبنان مساء اليوم؛ للاعلان عن التفاصيل والتحضيرات النهائية لإقامة المهرجان في دورته الجديدة الذي يقام مساء يوم الأربعاء ١٣ مارس.



أكد رئيس المهرجان سامر الزروي، بالتعاون مع السيد محمد عزاقير، أن المهرجان سيشهد حفلا ضخما يضم كبار الشخصيات والرموز وكبار الفنانين في مصر والوطن العربي .



مهرجان "كريستال اوارد" هو مهرجان فني عربي يلقي الضوء علي الشخصيات المبدعة في مصر والوطن العربي الذين تركوا بصمة كبيرة في مجال الفن وأثروا في الجمهور العربي ويسعي المهرجان الي تبادل الثقافات بين نجوم الوطن العربي والاحتكاك بينهم .



ويقدم المهرجان جائزة تكريمية سنوية تكرم الشخصيات العامة في كافة المجالات والأمراء العرب وكل شخص قدم عملا ناجحا ونال أعجاب الجمهور العربي وهذه الجائزة تمنح للمثل والكاتب والشاعر والمخرج والمطرب والمنتج والإعلامي الذين أثروا بشخصيتهم الفنية في الجمهور العربي.



ووجه رئيس المهرجان السيد سامر زروي ومحمد عزاقير شكر خاصا للسيدة ميشال فياض ودينا عطاالله والاعلامي بول ابو حيدر وعلاء جمول على جهودهم في تنظيم وانجاح هذا المهرجان.



حضر المؤتمر نقيب الفنانين جهاد الأطرش ودكتور ربيع زغيب والسفير الدكتور مازن غالي وميشال حداد ونقيب الموسيقين اللبناني فريد ابو سعيد يذكر أن المستشار الإعلامي من مصر موسي صبري.