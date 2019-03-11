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بين الناس

أهالي صقر قريش يعانون من الكلاب الضالة وانعدام الإنارة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ "هادي محمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة صقر قريش بالمعادى تحديدًا شرق الأوتوستراد.  

وأوضح "هادي" أن منطقة صقر قريش بالمعادى تعانى دائمًا من انتشار الكلاب الضالة ليلا وانعدام الإنارة بالمنطقة مصيبة العديد من المارة، وإثارتها الرعب الدائم لسكان المنطقة؛ مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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