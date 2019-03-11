أهالي صقر قريش يعانون من الكلاب الضالة وانعدام الإنارة

بعث القارئ "هادي محمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة صقر قريش بالمعادى تحديدًا شرق الأوتوستراد.





وأوضح "هادي" أن منطقة صقر قريش بالمعادى تعانى دائمًا من انتشار الكلاب الضالة ليلا وانعدام الإنارة بالمنطقة مصيبة العديد من المارة، وإثارتها الرعب الدائم لسكان المنطقة؛ مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



