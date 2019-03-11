شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده

عرضت فضائية TEN، تقريرًا عن المصارع المصري أشرف كابونجا الشهير بـ أندرتيكر المصارعة المصرية، والذي حصل على عدد من البطولات في الجودو والكونغو فو، والمصارعة ومعظم الرياضات القتالية.





وتضمن التقرير أنه اعتاد على جر السفينة والقطار ويتمتع بقدرات خاصة، وظهر في التقرير وهو يجر شاحنة وزنها 25 طنًا بمفرده، ويستعد لجر سفينة داخل قناة السويس وقطار من السكة الحديد الفترة المقبلة.





وعن الطعام الذي يتناوله أكد أنه يتناوله عبارة عن فراخ ولحوم وسمك وسلطة خضراوات، ويهتم بأن يتناول طعامًا يمنحه القوة، مشيرًا إلى أنه حصل على العديد من البطولات المصرية والعربية والأفريقية والدولية في الألعاب القتالية، ومن المتوقع أن يتم تصنيفه كأقوى رجل في العالم.