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أخبار العالم

اكتشاف 8 سجون سرية لميليشيات الحوثي في اليمن

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية، أمس الأحد، أن هناك عددًا من السجون والمعتقلات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال المكتب في بيان نشرته قناة "العربية: "هناك ثمانية سجون تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتفشي القاذورات والأمراض في تلك السجون".

وأضاف البيان: "أن السجون تتوزع في سبع مديريات وهي "المتون" و"المطمة" و "برط" و "الحميدات" و"خراب المراشي" و "الزاهر"، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومباني حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين".

وتابع: " هناك المزيد من السجون والمعتقلات الإضافية التي ما زالت فرق الرصد في صدد البحث عنها وتوثيقها وسيتم نشرها لاحقا".

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