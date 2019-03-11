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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:53 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق
عبد العزيز جمال
أعلن سوق العبور عن آخر أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الإثنين.

وتضمنت الأسعار :

- البطاطس : 3.5 جنيه للكيلو

- الجزر : 1.5 جنيه للكيلو

- فاصوليا : 19 جنيها للكيلو

- الكوسة : 7 جنيهات للكيلو

- البصل : 3.5 جنيه للكيلو

- الطماطم : 1.75 جنيه للكيلو

- الباذنجان الرومي : 6 جنيهات للكيلو

- الباذنجان العروس : 6 جنيهات للكيلو

- الباذنجان الأبيض : 6 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي : 7 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان : 12 جنيها للكيلو

- الملوخية : 5 جنيهات للكيلو

- خيار بلدي : 5 جنيهات للكيلو

- البسلة : 8 جنيهات للكيلو

- الليمون : 7 جنيهات للكيلو

- جوافة : 4 جنيهات للكيلو

-رمان : 3 جنيهات للكيلو

- الموز البلدي : 3 جنيهات للكيلو

- البرتقال البلدي : 2 جنيه للكيلو

- التفاح الأمريكاني : 18 جنيها للكيلو

- كانتلوب : 5 جنيهات للكيلو

وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

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