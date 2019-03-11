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رياضة

الداخلية ومصر المقاصة.. تاريخ مباريات الفريقين قبل مواجهتهما المرتقبة

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الداخلية منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الــ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، تاريخ مواجهات الفريقين :

تقابل الفريقان في 14 مباراة سابقة ،استطاع الداخلية الفوز في 4 وحسم التعادل نتيجة مباراتين وفاز مصر المقاصة في 8 مواجهات.

وسجل لاعبو مصر المقاصة 21 هدفا بينما استقبلت شباكه 16 هدفا من فريق الداخلية.

وخاض طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة 7 مباريات أمام الداخلية حقق الفوز في واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهم بينما لعب علاء عبدالعال مدرب فريق الداخلية في 15 مباراة أمام مصر المقاصة خسر 8 مباريات وتعادل في مواجهتين وفاز في 5 مباريات.

جدير بالذكر أن فريق الداخلية يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

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