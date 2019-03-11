سكان شبرا الخيمة يشكون من الانقطاع المتكرر للمياه

أرسلت القارئة شيماء جبريل شكوى إلى خدمة بين الناس الذي يقدمها موقع صدي البلد شكوى من انقطاع مياه الشرب عن العقار المقيمين به بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.



وقالت جبريل فى رسالتها عبر خدمة بين الناس "نحن سكان عقار رقم 1 شارع نبيل السباك متفرع من شارع أحمد عرابى شبرا الخيمة، نعانى من الانقطاع المستمر للمياه يوميًا وتم إرسال العديد من الشكاوى لشركة المياه دون استجابة والمشكلة مستمرة منذ أربعة شهور.



وطالبت شيماء جبريل رئيس شركة مياه الشرب بالاستجابة لشكواها وإعادة توصيل المياه".



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