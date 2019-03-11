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بين الناس

سكان شبرا الخيمة يشكون من الانقطاع المتكرر للمياه

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:08 م
صدى البلد
أرسلت القارئة شيماء جبريل شكوى إلى خدمة بين الناس الذي يقدمها موقع صدي البلد شكوى من انقطاع مياه الشرب عن العقار المقيمين به بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وقالت جبريل فى رسالتها عبر خدمة بين الناس "نحن سكان عقار رقم 1 شارع نبيل السباك متفرع من شارع أحمد عرابى شبرا الخيمة، نعانى من الانقطاع المستمر للمياه يوميًا وتم إرسال العديد من الشكاوى لشركة المياه دون استجابة والمشكلة مستمرة منذ أربعة شهور.

وطالبت شيماء جبريل رئيس شركة مياه الشرب بالاستجابة لشكواها وإعادة توصيل المياه".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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