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تعليم

تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدا

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:50 م
صدى البلد
محمد شحتة
تفتتح جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، غدًا الثلاثاء المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، والذي تحتضنه الجامعة بمقرها بمدينة نصر.

يشارك في الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

كما يشارك الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، ومؤمن متولي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.
تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدا
تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدا
تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدا
تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدا

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