تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر غدا

تفتتح جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، غدًا الثلاثاء المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، والذي تحتضنه الجامعة بمقرها بمدينة نصر.





يشارك في الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.



