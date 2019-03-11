النواب يوافق على تعديلات قانون سوق الغاز بشأن الغرامات

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.



ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات، ما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت، ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.



وجاءت الموافقة النهائية بعد ما ورد كتاب المستشار رئيس قسم التشريع متضمنا رأى وملاحظات القسم متفقا مع مشروع القانون، كما وافق عليه المجلس.