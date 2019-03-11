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أخبار العالم

خسائر فادحة تضرب بوينج بعد كارثة الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:31 م
رويترز
هبطت أسهم بوينج نحو عشرة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 الجديد بعد ثاني حادث تحطم للطائرة في 5 أشهر فحسب.

وإذا استمرت حركة سهم أكبر شركة صناعة طائرات في العالم خلال ساعات التداول العادية ستكون أكبر هبوط لسهم بوينج في نحو عقدين ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي أدى لزيادة قيمة السهم لثلاثة أمثال في أكثر قليلا من ثلاثة أعوام إلى مستوى قياسي عند 446 دولارا الاسبوع الماضي.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد من إقلاعها أمس الأحد في طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وتحطمت طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة ليون إير قبالة ساحل إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وفقد سهم بوينج 12 بالمئة في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة ليون إير العام الماضي ولكنه عوض جميع خسائره وأكثر وجرى تداول السهم بانخفاض تسعة بالمئة عند 384.51 دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

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