التعليم اليوم.. شوقي يعتمد جداول امتحانات الثانوية لطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين.. تنفيذ خطة لإخلاء مدرسة ثانوية بالجيزة للتدريب على مواجهة الأزمات.. وافتتاح معرض المدرسة المنتجة بديوان الوزارة

بدء امتحانات الثانوية بمدارس المتفوقين اعتبارًا ‏من 8 يونيو حتى 3 يوليو 2019

7 مديريات تعليمية تشارك بمعرض المدرسة المنتجة بالتربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏‏STEM‏





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هدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بشأن تطورات أوضاع التعليم قبل الجامعي في مصر.حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2018/2019.ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (ٍSTEM‏) للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 اعتبارًا ‏من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.‏ ‏وقد حرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين.وعلى جانب آخر ، نفذت اليوم مدرسة محمود عمر الثانوية بنات بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة خطة إخلاء المدرسة فى حالة الأزمات والكوارث.وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية تنفيذ الخطة العامة للتطوير فى أداء المدارس، بحضور خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، واللواء على هريدي رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، وأحمد خضر مدير إدارة الأمن بالوزارة، ومدير إدارة الهرم التعليمية ومدير المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة.جاء ذلك حرصًا من الوزارة على أمن وسلامة الطلاب في حالة الأزمات والكوارث وبالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء لتنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية المدنية وهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية، لتأهيل الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية لكيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث، للحفاظ على سلامة الطلاب، وتدريبهم على الاعتماد على النفس فى حالة الأزمات، وأيضًا ترسيخ روح الانتماء للوطن في نفوسهم، وتثقيفهم وإرشادهم بأهمية دور الحماية المدنية والشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.وقال اللواء على هريدي، في حديثه للطالبات، إن الهدف الأساسى من التدريب على خطط الإخلاء هو تعريف الطالبات والمعلمين بكيفية التصرف السريع والآمن أثناء حدوث الكارثة، وذلك لتحقيق عوامل الأمن والسلامة لجميع العاملين بالمنشأة التعليمية متمنيًا للجميع السلامة.ومن جهته، أكد أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بالوزارة على أنه تم اليوم تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة محمود عمر الثانوية بنات، تحت إشراف الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،وبدأت خطة الإخلاء المعدة جيدًا من قبل المدرسة عند سماع صفارة الإنذار بدأت الطالبات فى النزول من فصولهم إلى جميع المخارج الآمنة الموضوعة حسب خطة الإخلاء، والتي تقودهم إلى المكان الآمن بعيدًا عن مكان الكارثة أو الأزمة، بمصاحبة معلميهم ومشرفيهم، وبتواجد عربات الإطفاء والإسعاف داخل المدرسة، وقد ظهر مدى تعاون الطالبات مع معلميهم في الإخلاء حسب الخطة الموضوعة، وأيضًا مدى فهمهم وتدريبهم على كيفية التصرف السريع والآمن، ومساعدة زملائهم بعضهم البعض دون حدوث إي إصابات.واستغرقت خطة الإخلاء بداية من سماع صفارة الإنذار وحتى تجمع الطلاب في المنطقة الآمنة 4,5 دقيقة، وقام خضر بالحديث مع الطالبات وتقديم بعض الإرشادات والنصائح بعد تمام عملية الإخلاء والاطمئنان على سلامة الطلاب جميعًا، وتجمعهم في المنطقة الآمنة عن عمل الحماية المدنية وكيف تتدخل عربات الإطفاء والإسعاف لإنقاذ المصابين أو المحتجزين في الأدوار العليا لحمايتهم وحرصًا على سلامتهم.كما أشاد خالد حجازى فى كلمته للطالبات بالجهد المبذول من قبل العاملين بالمدرسة والطالبات، والجدية والتميز فى الأداء لتنفيذ خطة الإخلاء، مؤكدًا على أهمية الحدث لأن التدريب يقلل من المخاطر التى تحدث أثناء الكوارث والأزمات وينقذ أرواح الكثير، مضيفًا أن مديرية الجيزة التعليمية حريصة على تنفيذ توجيهات معالي الدكتور الوزير ببناء الإنسان وأهمية تثقيف وتوعية وإرشاد العاملين بالتربية والتعليم.جدير بالذكر أن قوة العاملين بمدرسة محمود عمر الثانوية بنات بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، عددها 2117 طالبة و116 معلما ومعلمة وإداريا وعاملا وأن عدد فصول المدرسة 41 فصلا.وعلى جانب اخر ، افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، معرض منتجات طلاب المدارس، والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، لخدمة العاملين بداخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر لمدة أسبوع، برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور أحمد المراغى مدير مكتب الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.جاء ذلك ترسيخًا ضمن اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل المنتج، وتحقق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وتزيد انتمائه لها.وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، حرص الوزارة على التنمية البشرية التي تساهم في اكتساب الطلاب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة بعد انطلاقهم في سوق العمل، وإستثمار الطاقات البشرية داخل المدرسة متمثلة في الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، مشيرًا لأهمية مردود الاستثمار في التعليم لزيادة الناتج القومى باعتباره أحد روافد الدخل القومى، وتنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.ومن جهته، أوضح عماد الدين محمد، مدير عام الإدارة العامة للمدرسة المنتجة،أن الطالب المشارك في مشروعات الوحدة المنتجة يتدرب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجيعهم على انشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال انتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.وأشار إلى أن المعرض تضمن مشاركة 7 مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، وهذه المحافظات هي: دمياط، والقاهرة، والبحيرة، والشرقية، وبنى سويف، والمنوفية، والأقصر، مؤكدًا على أن المعرض يتضمن عرضًا للمنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية، ومنتجات مدارس التعليم المجتمعى.