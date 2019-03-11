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أخبار العالم

تتضمن 750 مليار دولار للإنفاق العسكري.. ترامب يقدم ميزانية 2020 للكونجرس

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:27 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، ميزانية السنة المالية 2020 إلى الكونجرس والتي تتضمن زيادة الإنفاق الأمني العسكري والمحلي وخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية.

وبحسب "سبوتنيك"، تضمنت الميزانية زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 4.8%، ليصل إلى 750 مليار دولار، كما تخصص ميزانية ترامب 8.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، في ظل حالة الطوارئ الوطنية.

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري وسط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا من جهة، واستمرار تصعيد التوتر مع روسيا، وتعهد واشنطن بتطوير الصواريخ التي كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

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