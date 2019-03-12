تعرف على سعر الشقق بالهضبة الوسطى.. المتر يصل لـ 5300 جنيه

يرصد موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الشقق السكنية فى منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، والتى سجل متوسط سعر المتر بها نحو 4500 جنيه بشكل عام وتتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى.



حيث سجلت المنطقة الثامنة اقل سعر للمتر فى المتوسط، بسعر 4200 جنيه تقريبا، تبعتها المنطقة الخامسة بمتوسط سعر 4300 جنيه تقريبا.



وتأتى بعدها المنطقة السادسة بمتوسط 4500 جنيه للمتر، ثم المنطقة الأولى بمتوسط 4850 جنيه للمتر، وتبعتها المنطقة الثالثة بسعر 5000 جنيه للمتر فى المتوسط.



وسجلت المنطقتين الرابعة والثانية متوسط 5100 جنيه للمتر تقريبا، وسجلت المنطقة السابعة أعلى متوسط سعر بقيمة 5300 جنيه للمتر، وتختلف الأسعار وتتفاوت حسب نوعية التشطيبات والخدمات والمساحة الإجمالية للوحدة.