نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي شباب أهل مصر بالداخلة

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم، لقاء مع عدد من الشباب المشاركين ببرنامج " أهل مصر" التوعوي بمركز الداخلة وذلك يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لتوعية الشباب بالاستراتيجيات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي ومخاطر التطرف والإرهاب.



وأشارت مجدي خلال اللقاء إلي أهمية الوعي بالمخاطر والمؤامرات التي تحاك لاستهداف الدولة المصرية والجهود المبذولة من القيادة السياسية في الحفاظ علي تماسك هذا الوطن، مؤكدة علي أن الدولة بأجهزتها استطاعت احتواء عنصر الشباب في السنوات القليلة الأخيرة للاستفادة من طاقتهم في بناء الدولة وإحباط بعض محاولات استقطابهم لهدمها، يضاف إلي ذلك قدرتها علي احتواء الشباب الأفريقي واستعادة ريادتها بالقارة الإفريقية .



وأضافت مجدي، أن الاهتمام بالمحافظة أصبح اهتماما قوميا بعد لقاء رئيس الجمهورية بالقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفي مقدمتها إنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن ، وإنشاء أول بورصة إقليمية للتمور علي أرض المحافظة . لافتة إلى أن الدور الأكبر خلال الفترة القادمة ، في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة ، سيكون علي عاتق الشباب من خلال المشاركة المجتمعية والتطوعية ، ومساندة جهود المحافظة بالأفكار والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بها.



وعلى هامش اللقاء ، استمعت مجدي في حوار مفتوح، إلي آراء ومطالب الشباب المشارك لعرض أفكارهم ومقترحاتهم حول عدد من القضايا التي تشغلهم.



