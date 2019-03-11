إيهاب الطماوي: الشعب صاحب القول الفصل في التعديلات الدستورية

قال النائب إيهاب الطماوي؛ إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، موضحا أنه سيتم البدء فى جلسات الاستماع الأسبوع المقبل.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن هناك 6 جلسات استماع علنية على مدار أسبوعين قبل الإعداد النهائي للتعديلات الدستورية الجديدة.



وأوضح الطماوي؛ أن جلسات المناقشات على التعديلات الدستورية ستكون علنية يعقبها الاستفتاء على الدستور؛ لافتا إلى أن الشعب هو صاحب القول الفصل في هذه التعديلات.