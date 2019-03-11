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أخبار البلد

الصحة توضح حقيقة منع المتحدث باسمها من دخول مكتب الوزيرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:57 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
عبدالصمد ماهر
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ماتم تداوله باحد المواقع الإلكترونية عن منع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من لقاء وزيرة الصحة، أو دخول مكتبها، أو حضور الاجتماعات والجولات، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن متحدثها الرسمي يقوم بكافة مهام عمله، موضحة أن الموقع الإلكترونى السابق ذكره تعمد نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن الوزارة بشكل عام، في الآونة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم نشره والذى من شأنه إثارة البلبلة.

وتهيب وزارة الصحة والسكان، بوسائل الإعلام المختلفة عدم نشر أي معلومات غير دقيقة ، إلا بعد الرجوع لمصدرها الرسمى لتحري الدقة، حرصا على عدم نشر الشائعات المغرضة، للحفاظ على حق المواطن فى الحصول على المعلومات الصحيحة.

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