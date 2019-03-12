وزير الخارجية الأمريكية: سنسحب كل دبلوماسيينا من فنزويلا

قررت واشنطن، الثلاثاء، سحب الدبلوماسيين المتبقين لها في فنزويلا.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار سيتم هذا الأسبوع.



وغرَّد بومبيو عبر "تويتر": "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، بالإضافة إلى أن وجود موظفين دبلوماسيين أمريكيين في السفارة أصبح يشكل قيدًا على السياسة الأميركية".



وقالت الخارجية في بيان: "مثلما كان الحال مع قرار 24 يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطًا على السياسة الأمريكية".