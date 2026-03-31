رئيس هيئة الأركان الأمريكي: تدمير أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكي، أن العمليات العسكرية ضد إيران أسفرت عن تدمير أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية، وقصف أكثر من 11 ألف هدف منذ بدء الحرب، في مؤشر واضح على تكثيف الضغوط الأمريكية للحد من القدرات العسكرية لطهران.

استهداف الصواريخ الباليستية

وأضاف رئيس هيئة الأركان خلال مؤتمر صحفي أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشددًا على أن هذا الاستهداف يهدف إلى خفض القدرة الإيرانية على مهاجمة أي أهداف في المنطقة أو تهديد المصالح الدولية.

تدمير القدرات العسكرية الإيرانية

وأوضح المسؤول العسكري أن العمليات الأمريكية تركز على تدمير القدرات العسكرية لإيران بشكل شامل، بما يشمل القواعد العسكرية، والمنشآت الدفاعية، وأنظمة الصواريخ، والبنية التحتية العسكرية، في خطوة ترمي إلى إضعاف إيران سياسيًا وعسكريًا في المنطقة.