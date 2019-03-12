الصحف المصرية: توجيهات رئاسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل.. 3 ملايين مريض بالصدفية يعانون قسوة المجتمع.. وإذا اختلف اللصوص ظهرت السرقة.. بهجت صابر يفضح الجماعة الإرهابية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء، بعدد من العناوين والموضوعات الهامة، أبرزها حلف الفريق كامل الوزير اليمين لتولي وزارة النقل، وتوجيهات رئاسية بالتطوير الشامل للمنظومة وتعزيز معايير الأمان والسلامة، ونرصد أبرز العناوين والموضوعات كالتالي:





"الجمهورية"

نشرت الجريدة مجموعة من العناوين الهامة جاءت كالتالي:

القائد الأعلى: تحية لكل شهيد ضحى بروحه فأحيا الوطن

السيسي في اجتماع مع مدبولي ووزير النقل بعد أدائه اليمين: أقصى جهد لتطوير السكة الحديد منظومة إلكترونية، وتدابير لمعايير الأمان والسلامة



- بوتفليقة ينسحب من الانتخابات ويؤجل موعدها



- أردوغان الشؤم.. الاقتصاد التركي يبدأ الركود



ونشرت الجريدة ملف متابعات حول وزارة النقل وأهم الملفات على مائدة كامل الوزير كالتالي:

تفاؤل كبير بتولي الفريق كل الحقيبة: قطار الوزير يصل محطة النقل.. السكة الحديد تحتاج مليارات.. وباقي المنظومة حبة انضباط



كما نشرت الجريدة مجموعة من التقارير الاقتصادية كالتالي:

الجنيه يواصل التعافي بفضل الإصلاح الاقتصادي.. الدولار يخسر 45 قرشا في 3 أشهر

هدايا عيد الأم تنعش الأسواق.. 300 جنيه للعباية الحريمي و25 لغطاء الرأس



"الأهرام"

من العناوين الهامة التي أبرزتها "الأهرام"



تحديث شامل لمنظومة السكك الحديدية والطرق

الرئيس: نواصل التحرك المتوازن لإنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي

القضاء على 46 إرهابيا في سيناء

تحالف بنكي لتمويل أضخم مشروع لسكر البنجر

حملات مفاجئة بالجامعات للكشف عن متعاطي المخدرات

ثلث السوق العالمية للسلاح في جيب أمريكا



نشرت الجريدة متابعات مميزة، حيث تواصلت مع أهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية، ونشرت الجريدة العناوين التالية:

أهالي الضحايا المصريين على الطائرة الإثيوبية المنكوبة للأهرام: الشهداء كانوا نموذجا للشباب المجتهد ومثالا للتواضع



في الرياضة نشرت الجريدة تقرير مميزا تحت عنوان:

الزمالك يستعيد هيبته الإفريقية ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية



"الأخبار"

نشرت جريدة الأخبار مجموعة من العناوين الهامة كالتالي :

الوزير يؤدي اليمين وزير للنقل

السيسي: تطوير شامل لمنظومة السكة الحديد

النواب يوافق على تعديلات قوانين سوق الغاز

انتهاء الكشف على 6 ملايين مواطن في مبادرة 100 مليون صحة

صياغة جديدة لإنهاء الخلاف حول قانون الجامعات التكنولوجية



أجرت الجريدة حوارا مميزا مع أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، جاءت عناوينه كالتالي:

إنشاء عاصمة إدارية جديدة للمحافظة

مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية

افتتاح المرحلة الثانية من محور كوبري طما البداري



وأيضا حوار مع الكاتبة سكينة فؤاد تحت عناوين:

إغلاق منابع الغارمات.. والتوعية بتنظيم الأسرة ضرورة

أطالب بعودة البيت الريفي إلى وحدات منتجة.. نهضتنا تبدأ بالقضاء على الأمية والتمكين الاقتصادي



ونشرت الجريدة حوارا مع عمرو عثمان مدير صندوق الإدمان تحت العناوين التالية:

الصندوق بيت خبرة لدول المنطقة والعالم.. محمد صلاح سبب في إقبال الشباب على العلاج

كما نشرت الجريدة تحقيقا مميزا حول مرضى الصدفية في مصر تحت عنوان:

منبوذون بلا ذنب.. 3 ملايين مريض بالصدفية يعانون قسوة المجتمع

الخبراء: الأثر النفسي يزيد المرض والتوعية عبر وسائل الإعلام أهم الحلول



"اليوم السابع"

نشرت الجريدة عددا من العناوين الهامة كالتالي :

السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. توجيهات رئاسية بالتطوير الشامل للمنظومة وتعزيز معايير الأمان والسلامة



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