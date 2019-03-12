ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:27 ص
سماعة AirPods اللاسيلكية
سماعة AirPods اللاسيلكية الشهيرة من آبل
آية جمعة
حذزت منظمة الصحة العالمية من مخاطر سماعة AirPods اللاسلكية الشهيرة لشركة أبل، حيث يؤدي ارتدائها إلى مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ووقّع حوالي 250 شخصًا على عريضة تحذر من العديد من الأجهزة التي تنبعث منها إشعاعات التردد اللاسلكي، والتي تستخدم في شبكات WiFi، والبيانات الخلوية، وموجات الراديو الصادرة عن البلوتوثBluetooth.

وحذر الخبراء من سماعات AirPods على وجه الخصوص، وذلك لأنها توضع بعمق داخل قناة الأذن مما يُعرض هذه الأجزاء الهشة من الأذن لخطر الإشعاع.

ولا تزال هيئة المحلفين العلمية تبحث حول ما إذا كانت الأجهزة اللاسلكية تسبب السرطان بشكل مباشر أم لا، ولكن الدراسات التي أجريت على نوع من الإشعاعات الراديوية التي تنبعث منها تشير إلى وجود صلة بالسرطان.

وفي بعض الحالات، كانت مستويات الإشعاع الصادرة عن الأجهزة اللاسلكية والتي تم اكتشافها مسرطنة أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به في الإرشادات الفيدرالية والدولية.

في العام الماضي، باعت شركة أبل ما يقرب من 28 مليون زوج من سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة، وفي العام الذي سبقه، باعوا 16 مليون زوج، ومع التصميم الجديد القادم من آبل، ستزداد مكاسب الشركة بشكل كبير.

تتصل أجهزة AirPods لاسلكيًا بالهاتف عبر البلوتوث Bluetooth، وهي تقنية الاتصال اللاسلكي ذات المسافات القصيرة، وفي الأساس، أي شيء يتصل لاسلكيًا يستخدم موجات الطاقة الكهرومغناطيسية بأنواعها المختلفة.

وذكرت "دايلي ميل" أن الخطر الأكثر وضوحًا وراسخًا للموجات الراديوية هو أنها، في المستويات العالية، يمكنها توليد الحرارة والتسبب في الحروق. ولا يزال العلماء يدرسون آثار التعرض طويل الأجل للأجهزة الراديوية ذات القدرة المنخفضة.

ووضعت منظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية لمستوى التردد الكهرومغناطيسي (EMF) التي يُسمح لمختلف الأجهزة بتعريض المستخدمين لها.

وقال مؤلفو العريضة، إن الأبحاث قد كشفت مؤخرا عن دليل على أن الموجات الكهرومغناطيسية قد تكون مسرطنة عند مستويات أقل من المتعارف عليها.

وسرطانات الدماغ هي من بين الأشكال التي ربطتها الأبحاث بالإشعاعات الناتجة عن الموجات الكهرومغناطيسية.

موضوعات متعلقة

دراسة أمريكية تكشف عن العلاقة بين الهاتف المحمول والإصابة بالسرطان

علماء سويديون يطورون جهازا يعمل بالاهتزاز لتحسين فرص تشخيص الدوار

دراسة: موجات المحمول تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

دراسة تكشف علاقة الموبايل بالسرطان

ترشيحاتنا

الأزهر يحذر من فعل شائع بين الأزواج يزيد المشاكل بدلا من حلها

تحذيرات يجب الانتباه لها حتى لا تنفجر أواني البايركس

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

ماذا يحدث إذا وضعت زيت الزيتون في الطعام مرة واحدة في الأسبوع؟

تمنى الشهادة فنالها.. والدة البطل محمد صبري عبد العال تروي قصة استشهاده

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأرصاد: طقس غير مستقر غدا.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أول تعليق من ماكرون على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

أمين الفتوى: يجوز اعتبار شنطة رمضان من زكاة المال.. فيديو

هنا الزاهد: أمي ووالدة أحمد فهمي قرأوا فاتحتنا وهو في حمام السباحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

فيديو

تعرف على تفاصيل أول مسيرة نسائية للفضاء..فيديو
مصري بالسعودية يتبرع بأداء عمرة لكل شهيد بـ حادث محطة مصر.. فيديو
اتحاد الجامعات الأفريقية: نقدر مجهودات شيخ الأزهر..فيديو
المحرصاوي: الأزهر سيبقى شامخا على مر العصور.. فيديو
دبلوماسي: الدول المتشاطئة للبحر الأحمر من حقها استغلال ثرواته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟