تجديد حبس حداد تعدى على طفل جنسيا وقتله بمنيا القمح

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح، تجديد حبس "حداد" متهم باستدراج طفل عمره 5 سنوات بقرية المحمدية التابعة لمركز منيا القمح والتعدى عليه جنسيًا وقتله، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى باشرتها نيابة منيا القمح.





وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح من أسرة الطفل "محمد. م"، 5 سنوات، مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته إثر سقوطه من أعلى شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحدا بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.





وبعد أيام من الحادث توصلت تحريات مباحث منيا القمح إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين قيام "هاني. م"، 16 عاما، حداد، باستدراج الطفل إلى حديقة بالقرية، والتعدي عليه جنسيا وقام بقتله وتركه وفر هاربا، فيما تم تشكيل فريق بحث من مباحث منيا القمح وتم ضبط المتهم.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إداري مركز منيا القمح لسنة 2019، وتمت إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه.