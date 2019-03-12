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فن

شاهد .. لوك أحمد داود والفيشاوي في فيلم ولاد رزق 2

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:26 م
بوستر ولاد رزق
بوستر "ولاد رزق"
شروق إبراهيم
نشر الفنان أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق 2.

وعلق داود على الصورة قائلا :" رجب و عاطف ولاد رزق 2 قريبا"، حيث كشف موقع الصورة انهما يصوران في منطقة عين الصيرة.

الفيلم من بطولة أحمد عز ،عمرو يوسف، محمد ممدوح، احمد الفيشاوي، احمد داوود، نسرين امين ومن تاليف صلاح الجهيني و اخراج طارق العريان.
شاهد .. لوك أحمد داود والفيشاوي في فيلم ولاد رزق 2

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