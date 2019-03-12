شاهد .. لوك أحمد داود والفيشاوي في فيلم ولاد رزق 2

نشر الفنان أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق 2.



وعلق داود على الصورة قائلا :" رجب و عاطف ولاد رزق 2 قريبا"، حيث كشف موقع الصورة انهما يصوران في منطقة عين الصيرة.



الفيلم من بطولة أحمد عز ،عمرو يوسف، محمد ممدوح، احمد الفيشاوي، احمد داوود، نسرين امين ومن تاليف صلاح الجهيني و اخراج طارق العريان.

