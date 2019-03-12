أشرف رشاد: تنظيم زيارة لـ 50 طالبا بجامعة حلوان لمجلس النواب

أكد أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن أهم مشاكل الشباب المصرى عدم القناعة بتطوير الذات، وفي مقابل ذالك السائح الأجنبي ذو السبعين عاما يقرأ ويطلع لتطوير ذاته رغم كون حياته أشرفت على الانتهاء لأنه تعود أن كل يوم في حياته يتعلم شيئا جديدا.



جاء ذلك خلال ندوته بجامعة حلوان ضمن فعاليات الموسم الثقافى بعنوان "دور شباب الجامعات فى مستقبل مصر وحاضرها" بحضور كل من الدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وراشد عصام، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ومدير إدارة المعسكرات بالجامعة.



وأعلن رشاد أنه يعتزم تنظيم زيارة لـ 50 طالبا وطالبة لزيارة متحف مجلس النواب، وحضور جلسات عامة مذاعة وأخرى مغلقة.



جدير بالذكر أن ندوة "دور شباب الجامعات فى مستقبل مصر وحاضرها" أقيمت اليوم فى جامعة حلوان مدرج ٨ أ لتوعية الطلاب بأهمية دورهم فى المجتمع ولتنمية الحث الوطنى وتأصيل انتماء الشباب.