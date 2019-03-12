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محافظات

محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:34 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن تطوير ورفع كفاءة المنظومة الإدارية هي الأساس لتقديم خدمات متطورة للمواطنين، قائلا: "المواطن هو الأساس".

ولفت إلى أن الاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين هي الأمل والأمن والضمان الذي نقاوم بها التحديات، موضحا أن المحافظة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج إعداد قيادات الصف الثاني والثالث من الشباب، لتأهيل القيادات الأكفأ لتولي المناصب، والتي تساهم في النهوض بالخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في كافة المجالات.

وأشار "قنصوة" إلى أن تلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء أُنشئت في المقام الأول؛ لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تفعيلها بمحافظة الإسكندرية؛ لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ولسرعة الربط الكامل مع المنظومة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى، وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وإلغاء التعامل ورقيًا، وأكد ضرورة العمل كفريق واحد فجميعنا نمثل المجتمع السكندري في الجهات التي نعمل بها، مشددا على أنه لم يسمح بأي تهاون أو تقصير في حق المواطن، خاصة أن هدفنا الأساسي هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناة عن المواطنين.

من جانبه قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء "إن محافظة الإسكندرية حققت نسبة إنجاز ٩٤٪؜ للشكاوى المسجلة على المنظومة، وهي نسبة مرتفعة جدا تدل على التفاعل الإيجابي مع المواطنين"، مثنيا على المجهودات التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تلقي شكاوي المواطنين والاستجابة وحلها في أسرع وقت ممكن والتحرك على أرض الواقع، والتي تدل على وجود فريق عمل محترم وقيادة تعي مسئوليتها، مؤكدا أن ما تم بالمنظومة في الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات الموبايل المختلفة يعطينا جميعا عامل طمأنينة، وطالب الجميع بالاستمرار في حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأي مشكلة خاصة التي تمثل خطرا على أرواحهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها محافظة الإسكندرية اليوم لمتابعة استكمال عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، ومتابعة تفعيلها في كافة الإدارات والمديريات التابعة للمحافظة، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد أحمد فاضل مدير متابعة المنظومة، والمهندس عادل جابر مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا المالكي مدير بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، ومسئولي بوابة الشكاوي بالجهات الفرعية بالأحياء والمديريات على مستوى محافظة الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين
محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين
محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين
محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين
محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين
محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين

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