ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نشأت الديهي يطالب فتح وحماس بتقديم تنازلات من أجل وحدة فلسطين.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:02 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أيمن سيد
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بدور مصر وسعيها المستمر لحل القضية الفلسطينية .

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء ، أن مصر تتحدث عن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية فى كل الفاعليات والأحداث التى تشارك فيها.

وأضاف "الديهي"، أنه لا يمكن أن يكون هناك بارقة أمل في حل القضية الفلسطينية إلا إذا حدث توحد في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وتابع "الديهي": "الناس ملت من الحديث على القضية الفلسطينية ، الناس ضجت من ممارسات القائمين على هذه القضية، ويجب أن تقدم حركتي فتح وحماس تنازلات من أجل وحدة فلسطين".

ترشيحاتنا

الصدفة تقود لاعتقال سائق تاكسي بعد 10 سنوات من اغتصابه سيدتين.. فيديو

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى ضد قنوات BBC والرافدين والصحة

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

ساليف كوليبالي للاعبي الأهلي : حاربوا من أجل فرحة جمهوركم

مصطفى شوبير ينقذ أهلي 97 من فضيحة أمام الزمالك .. والأبيض يكتفي بثلاثية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

فيديو

علي السيد: وقوف مصر مع الدول منع كوارث كثيرة بالمنطقة
علي السيد: وزير النقل الجديد صاحب تجارب وإنجازات عظيمة
الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو
علي السيد: تحديد غرامة التصالح في المباني المخالفة يغلق باب الفساد
تعرف على حقيقة هدم المساجد الأثرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟