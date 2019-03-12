نشأت الديهي يطالب فتح وحماس بتقديم تنازلات من أجل وحدة فلسطين.. فيديو

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بدور مصر وسعيها المستمر لحل القضية الفلسطينية .



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء ، أن مصر تتحدث عن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية فى كل الفاعليات والأحداث التى تشارك فيها.



وأضاف "الديهي"، أنه لا يمكن أن يكون هناك بارقة أمل في حل القضية الفلسطينية إلا إذا حدث توحد في الشأن الداخلي الفلسطيني.



وتابع "الديهي": "الناس ملت من الحديث على القضية الفلسطينية ، الناس ضجت من ممارسات القائمين على هذه القضية، ويجب أن تقدم حركتي فتح وحماس تنازلات من أجل وحدة فلسطين".

