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تعليم

"دور شباب الجامعات لمستقبل مصر" ندوة بجامعة حلوان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:05 م
دور شباب الجامعات
دور شباب الجامعات لمستقبل مصر " ندوة بجامعة حلوان
كريم ناصر
في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها جامعة حلوان تحت شعار: "العودة للجذور ..تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

نظمت إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب ندوة بعنوان :" دور شباب الجامعات لمستقبل مصر "
تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشون التعليم والطلاب بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى  أن هذه الندوة تهدف الى تأصيل وترسيخ القيم والمبادئ السامية لدى الشباب وزيادة الوعي الفكري من خلال طرح تجارب وخبرات مصرية متميزة وتقديم نماذج مشرفة وقدوة من المجتمع، إبراز دور الأنشطة الطلابية في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، بجانب بث قيم الأمل والعمل والمثابرة للشباب للتخطيط للمستقبل .

أبدى المهندس أشرف رشاد سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان أحد أكبر الجامعات المصرية، وأكد سيادته أن شباب الجامعة يجب أن يؤدي العديد من الأنشطة لتطوير ذاته والمساهمة في بناء مستقبل الوطن، وتحدي الصعاب ليولد الإنجاز، والثقة بالنفس والقدرة على الابتكار، الحفاظ على ما يميز الفرد عن الآخرين، كما تحدث عن دور المجتمع في ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لدعم قدرات الشباب لبناء مستقبل مصر.
"دور شباب الجامعات لمستقبل مصر" ندوة بجامعة حلوان
"دور شباب الجامعات لمستقبل مصر" ندوة بجامعة حلوان
"دور شباب الجامعات لمستقبل مصر" ندوة بجامعة حلوان

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