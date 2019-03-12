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أخبار العالم

تركيا: نناقش مع روسيا وأمريكا هجوما محتملا في سوريا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:57 م
الوضع في سوريا
الوضع في سوريا
رويترز
نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولة بوزارة الدفاع التركية قولها اليوم الثلاثاء إن بلادها تبحث مع روسيا والولايات المتحدة هجوما عسكريا محتملا في منطقة بشمال شرق سوريا يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

وتريد تركيا إنشاء منطقة آمنة في المنطقة الحدودية الواقعة شرقي نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية.

ويدعم الجيش الأمريكي قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والتي تقاتل فلول تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن " خلافة" على أراض بالعراق وسوريا عام 2014. لكن تركيا تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية إرهابيين وهددت مرارا بشن عمليات ضدهم.

وقالت ناديدة شبنام أكطوب المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية: "بشأن الاستعدادات شرقي الفرات، التي ما زال من المقرر بحثها، فإن التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا على وجه الخصوص مستمر".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أكطوب أيضا قولها إن التنسيق بين أنقرة وموسكو بشأن منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث اتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، مستمر بنجاح "رغم الاستفزازات".

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