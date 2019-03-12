موتورولا تكشف عن رازر بشاشة قابلة للطي.. صور

كشفت شركة موتورولا عن أحدث نسخة من هاتفها الشهير Razar، ولكن شاشته قابلة للطي، يأتى ذلك بعد كشف كل من سامسونج وهواوى عن هواتفهما القابلة للطي بالمؤتمر العالمى للهواتف الذكية فى برشلونة.



وسيأتى Razar بشاشة طويلة قابلة للطي قياسها 6.2 بوصة من نوع OLED، مع معالج من كوالكوم سناب دراجون 710، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعتي 64 و 128 جيجابايت.



وستمنح الشاشة ميزات غير مسبوقة للعديد من التطبيقات مثل جوجل كروم وتويتر، مقابل سعر 1500 دولار أمريكي ما يعادل 26.700 جنيه مصري.