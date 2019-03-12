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رياضة

مدرب الإسماعيلي: أرضية برج العرب سيئة.. ولدينا طموح الفوز فى تونس.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:42 م
سيدومير يانيفسكي
سيدومير يانيفسكي
محمد رشاد
عبر سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن عدم رضاه على حالة أرضية ملعب استاد برج العرب، وذلك رغم فوز فريقه عليه أمام سموحة ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الممتاز.

وقال سيدومير في تصريحات لقناة "أون سبورت":"أرضية الملعب كانت سيئة، لدينا إصابات كثيرة، لكننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي مثل فريق سموحة ، أتوجه بالتهنئة للاعبي الفريق، الأمر ليس سهلًا أن تلعب مباراة كل ثلاثة أيام، واجهنا فريق جيد لديه مدرب جديد، وهو في طريق التطوير وإعادة البناء".

وأنهى مدرب الإسماعيلي قائلًا:"سنتجه إلى تونس من أجل خوض مباراة في دوري الأبطال، ندرك أننا لم نتأهل، ولكننا نسعى للفوز دائمًا، وهدفنا يجب أن يكون الفوز فقط في كل مباراة".

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