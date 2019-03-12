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حوادث

مفاجأة في قضية أطفال المرج.. المتهمون نفذوا مشهد مسلسل رمضاني باستخدام مواد كاوية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:08 م
الأب والأم المتهمين
الأب والأم المتهمين في القضية
عمرو خليفة
كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية التي باشرها المستشار مصطفى مخلوف مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أطفال المرج» المتهم فيها أب وأم وضرتها بقتل الأبناء الثلاثة للأول والثانية.

جاء بالتحقيقات، أن فريقا من النيابة العامة اقتاد المتهمين إلي الشقة التي كانوا يقطنون بها، وعند وصولهم لاحظ فريق النيابة تعلق نظر الأب المتهم بدولاب في احدى الغرف فقاموا علي الفور بتفتيشه، ليجدوا بداخله كارت ميموري مسجل عليه عده فيديوهات تصور الجريمة كاملة من بدايتها حتي نهايتها، وأن الأم كانت عارية تمامًا وهي تقوم بقتل الأطفال، من خلال وضع رؤوسهم في «طشت» ممتلئ بالماء حيث أحضرت الطفلة الصغيرة وعمرها عامان، وأغرقت رأسها في الماء حتى ماتت ثم أحضروا الطفلة الكبرى صاحبة الـ3 سنوات، وأغرقوها في طبق المياه، فيما كان الأب يقوم بتسجيل الواقعة باستخدام هاتفه المحمول، لتهديدها مستقبلا حال إبلاغها الشرطة، ولم يظهر الرضيع محمد في الفيديوهات.

أضافت التحقيقات أن الأب عقب الواقعة، اقترح عليها تنفيذ مشهد من أحد المسلسلات التي كانت تعرض حينها في شهر رمضان، من خلال قيام المتهمين بوضع الجثث في «برميل» ثم رش «بطاس» ومواد كاوية عليهم لإخفاء معالمهم وتحلل الجثث، ثم حمل ما تبقى منهم وألقى به فى الرشاح، وذلك تنفيذًا لرغبة زوجته الأولي في الخلاص من الأبناء بعدما وعدته بإهدائه شقة وسيارة ميكروباص.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب ذلك قام المتهم بتعذيب زوجته أم أبنائه المقتولين بشتي طرق التعذيب من خلال التعدي عليها بالضرب مستخدمًا «سلك كهرباء»، وفي إحدى المرات قام بطعنها بـ «إبرة» وحقنها بالكلور والبطاس فى عينها مما أسفر عن إصابتها بالعمى، فضلًا عن قيامه بإلقاء المياه المغلية عليها، كما قام بكهربة الأبواب والشبابيك لمنعها من الخروج أو حتي فتحها حتي لا تخبر الجيران بما حدث، حتى انتهى بها الأمر في الشارع بعد قيامه بطردها.

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