ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: نموذج مشرف للشاب المكافح.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
دافع أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب تصريحاته الأخيرة.

وقال "شوبير" فى تصريحاته عبر برنامج ملعب أون عبر فضائية أون سبورت: "على الجميع أن يؤازر محمد صلاح فهو يعاني حاليًا من هجوم شنيع وضغط من جماهير ليفربول، وأن تصريحاته الأخيرة جاءت بعد النجاح الذي حققه مع فريقه، فضلاً عن رفع اسم مصر في الخارج، وليس لمجرد الغرور أو التفاخر كما أنه يعد رمزًا للشاب المكافح".

وأشار شوبير إلى أن كل لاعب كرة يتعرض في مرحلة من حياته لضغوط كبيرة وأن محمد صلاح وصل لهذه المرحلة، ولا شك أن اللاعب صنع اسما لنفسه ولمصر لم يحققه لاعب كرة.

وأدلى محمد صلاح بتصريحات مثيرة للجدل خلال الساعات الماضية خلال مؤتمر دعائي له، تحدث خلالها عن أفضليته على نجوم كرة القدم في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

ترشيحاتنا

محمد الباز: لقيت نفسي طرف في جريمة قتل أطفال المرج صدفة.. فيديو

الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

رجال السلة بالأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

حبس سيدتين بتهمة ممارسة الرذيلة في فيديوهات المحلة الكبرى

كريستيان بوست: السيسي أكثر رؤساء مصر اعتدالاً والمسلمين استنارة

تامر أمين يكشف نماذج تفصيلية لأسعار السيارات من واقع بيانات الجمارك.. فيديو

انسي دهون البطن العنيدة بكوب من هذا المشروب

محمد رمضان يتبرع بجزء من أرباح حفلته لصالح سرطان الأطفال

نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة على قانوني التصالح في مخالفات البناء نهائيا ومزاولة مهنة الطب

أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: نموذج مشرف للشاب المكافح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

أهداف كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد
منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو
منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟