أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: نموذج مشرف للشاب المكافح.. فيديو

دافع أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب تصريحاته الأخيرة.





وقال "شوبير" فى تصريحاته عبر برنامج ملعب أون عبر فضائية أون سبورت: "على الجميع أن يؤازر محمد صلاح فهو يعاني حاليًا من هجوم شنيع وضغط من جماهير ليفربول، وأن تصريحاته الأخيرة جاءت بعد النجاح الذي حققه مع فريقه، فضلاً عن رفع اسم مصر في الخارج، وليس لمجرد الغرور أو التفاخر كما أنه يعد رمزًا للشاب المكافح".





وأشار شوبير إلى أن كل لاعب كرة يتعرض في مرحلة من حياته لضغوط كبيرة وأن محمد صلاح وصل لهذه المرحلة، ولا شك أن اللاعب صنع اسما لنفسه ولمصر لم يحققه لاعب كرة.



