أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، الأربعاء، الموافق 13-3- 2019.
وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 719 جنيهًا .
عيار 21: 628 جنيهًا.
عيار 18: 539 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5028 جنيهات.
فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.49 جنيه، وشراء 17.37 جنيه.
اليورو: بيع 19.67جنيه، وشراء 19.53 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.78جنيه، وشراء 22.61 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.74 جنيه، وشراء 15.62 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.21 جنيه.
وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 719 جنيهًا .
عيار 21: 628 جنيهًا.
عيار 18: 539 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5028 جنيهات.
فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.49 جنيه، وشراء 17.37 جنيه.
اليورو: بيع 19.67جنيه، وشراء 19.53 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.78جنيه، وشراء 22.61 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.74 جنيه، وشراء 15.62 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.21 جنيه.