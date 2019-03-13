ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، الأربعاء، الموافق 13-3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 719 جنيهًا .
عيار 21: 628 جنيهًا.
عيار 18: 539 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5028 جنيهات.

فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.49 جنيه، وشراء 17.37 جنيه.
اليورو: بيع 19.67جنيه، وشراء 19.53 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.78جنيه، وشراء 22.61 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.74 جنيه، وشراء 15.62 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.21 جنيه.

ترشيحاتنا

أحمد شوبير: يجب تكريم حسن شحاتة خلال أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تدشين أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر تحوي 700 كتاب

علماء يحذرون: الأرض تنتظر أعنف عاصفة شمسية في تاريخها

حبس سيدتين بتهمة ممارسة الرذيلة في فيديوهات المحلة الكبرى

الصحف السعودية: إشادة بالقدرات التدريبية للجنود المصريين.. حظر أوروبي يفاقم أزمة بوينج.. إسرائيل تغلق المسجد الأقصى والفلسطينيون يستنجدون بالعالم.. والحوثيون يقصفون قوات مشاركة في حفظ السلام باليمن

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

برشلونة يبحث عن بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون رغم المفاجآت

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو

القبض على فتاة سلوفينية قطعت يدها للحصول على 400 ألف يورو

ربيع ياسين: كوبر قتل اللاعبين الشباب.. وأجيري أعاد الأمل.. فيديو

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة مالك الحزين.. إبراهيم أصلان.. مبدع شخصية الشيخ حسني.. من حصة شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

موجز البلد.. مباحثات مصرية سودانية.. ومدبولى يرحب بمقترح أبو العينين لإنشاء مدينة صناعية يابانية
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو
سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟