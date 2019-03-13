أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، الأربعاء، الموافق 13-3- 2019.



وجاءت أسعار الذهب:

عيار 24: 719 جنيهًا .

عيار 21: 628 جنيهًا.

عيار 18: 539 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5028 جنيهات.



فيما جاءت أسعار العملات:

الدولار الأمريكي: بيع 17.49 جنيه، وشراء 17.37 جنيه.

اليورو: بيع 19.67جنيه، وشراء 19.53 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.78جنيه، وشراء 22.61 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.74 جنيه، وشراء 15.62 جنيه.

الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.21 جنيه.



