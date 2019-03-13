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ضبط 19 ألفا و966 كيلو رنجة وسمك مملح فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:20 ص
ضبط 19 ألف و966 كيلو
ضبط 19 ألف و966 كيلو رنجة وسمك مملح فاسد وغير صالح للاستهلاك
محمد امين
تمكنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية تحت إشراف الدكتور نصيف الحفناوي وكيل الوزارة من ضبط 19 ألفا و966 كيلو رنجة وسردين فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الحفناوى، أنه تم تشكيل حملة بمشاركة الدكتور محمد العسكرى مدير عام ادارة الوقائى بالمديرية، وذلك للمرور على المنشآت الصحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة تلا الصحية وفريق عمل مكون من مفتشي أغذية إدارة تلا الطبية إيهاب مجدى وعبد الرحمن الشيشينى وأحمد عمار ومفتشى تموين تلا تامر أبو اليزيد عياش وعبد الستار خليل.

وتم المرور على المحلات الغذائية وتم ضبط 19 ألفا و 699 كيلو رنجة و ملح وسمك مملح غير صالحة للاستهلاك الادمى ظاهريا، وتم تحرير محاضر جنح والعرض على النيابة العامة، وسحب عينات من المضبوطات للتأكد من عدم صلاحيتها وتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة للمواطنين وموافاة النيابة العامة بتلا بنتيجة التحاليل.

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