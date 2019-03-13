درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات .. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وعرض برنامج "8 الصبح " والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات...



الصغرى- العظمى



القاهرة 13- 27



الإسكندرية 10 - 24



بلطيم 13- 24



مطروح 09- 24



السلوم 08- 25



سيوة 06- 27



بورسعيد 13- 21



دمياط 14 -21



الزقازيق 13- 25



الإسماعيلية 12- 27



السويس 11 -26



العريش 10- 24



رفح 09 -23



رأس سدر 11- 24



نخل 04 -28



نويبع 16- 27



طابا 12- 26



كاترين 05- 22



الطور 15 -25



شرم الشيخ 18- 27



الغردقة 15 -26



مرسى علم 14 -26



الفيوم 11- 27



بني سويف 11- 27



المنيا 10 -28



أسيوط 09 -28



سوهاج 09 -29



قنا 10 - 30



الأقصر 10 - 31



أسوان 12 - 32



أبوسمبل 13- 31



الوادي الجديد 12- 30



شلاتين 16 - 28



أبورماد 16 - 27



حلايب 17 - 26



