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تعليم

كلية التربية الرياضية بالمنوفية تستضيف بطولة الجامعة للكاراتيه

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
محمد امين
استضافت كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية بطولة الجامعة للكاراتيه التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور إبراهيم غريب، عميد كلية التربية الرياضية.

وأعلن الدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، في بيان، الأربعاء، أن نتيجة البطولة أسفرت عن فوز كلية التربية الرياضية بالمركز الأول في البنين وفي المركز الثاني كلية التجارة.

وذكر أنه بالنسبة للبنات فقد فاز بالمركز الأول كلية التجارة وبالمركز الثانى كلية التربية الرياضية، وأشرف على اللقاءات الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ التدريب للكاراتيه.

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