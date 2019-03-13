عبدالمحسن سلامة: الصحافة المصرية تمر بمرحلة مفصلية تحتاج لتكاتف الجميع

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الصحافة المصرية تمر بمرحلة مفصلية تحتاج تكاتف الجميع، لتخطي المرحلة حتي تكون مجرد مرحلة بالعبور لمستقبل اكثر ازدهار.



ورحب الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، خلال الندوة المنعقدة بمؤسسة الأهرام ، للكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بالحضور في مؤسسة الأهرام في قاعة هيكل بما تحمله من رمزية في العمل الصحفي والإعلامي".



وأضاف سلامة، أن ندوة المرشح ضياء رشوان اليوم، هي الندوة الأساسية للمرشح ضياء رشوان الذي أصر أن تكون ندوته الاساسية في آخر ندواته بمؤسسة الأهرام باعتبار أنها تحمل ملامح البرنامج الانتخابي الكامل بعد الجولات التي قام بها في المؤسسات الصحفية الفترة الماضية.



ودعا عبد المحسن سلامة، الصحفيين إلي الاحتشاد في الجمعية العمومية المقبلة بوم الجمعة، مؤكدا أن الاحتشاد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبنا، مضيفا أننا نمر بظروف صعبة علي كل المؤسسات قومية وحزبية وخاصة، مما يقتضي قدر من الوحدة والفهم المشترك لظروف الأزمة، موضحا أننا نمر بمرحلة مفصلية تحتاج تكاتف الجميع لتخطي المرحلة حتي تكون مجرد مرحلة بالعبور لمستقبل اكثر ازدهارا".



وقال إن الصحافة إداة التنوير والديمقراطية، لابد من الحفاظ عليها حتى لو تحملنا بعض المتاعب والمشاق، مشيرًا إلي أن الصحفيين هم عقل الأمة وعليهم الاحتشاد للاعبي عن رأيهم بمنتهى الحرية.