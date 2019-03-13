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أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الجزائري: علاقتنا بالشعب قوية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:20 م
أحمد قايد صالح
أحمد قايد صالح
أحمد قاسم
أكد رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، أن علاقة الجيش بالشعب الجزائري وطيدة للغاية، مشيرًا إلى أن هاجس الجيش هو الحفاظ على تلك العلاقة.

وقال صالح، في تصريحات نقلتها قناة "العربية: "العلاقة بين الجيش والشعب وطيدة جدًا، وهمنا الأول هو الحفاظ على تلك العلاقة مع الشعب".

وتابع: "الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات، استقرار الجزائر أولوية للشعب والجيش على حد سواء".

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