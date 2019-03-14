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فن

تعرف على إيرادات فيلم الضيف في 10 أسابيع

الخميس 14/مارس/2019 - 06:57 ص
الضيف
الضيف
سمر سعد
حقق فيلم الضيف إجمالى إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و483 ألفا و898 جنيها بعد 10 أسابيع.

فيلم "الضيف" من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.

وتدور الأحداث في فيلم الضيف في إطار درامي، والذي يسلط الضوء على شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش وتتوالى الأحداث.

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