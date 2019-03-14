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رجل يجلد زوجته بوحشية على ظهرها أمام الناس.. دجال وراء الجريمة

الخميس 14/مارس/2019 - 04:16 ص
المرأة صريعة من الضرب
المرأة صريعة من الضرب الشديد
محمد علي
قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، إنه تم تصوير رجل يضرب زوجته بوحشية بسبب اعتقاد غريب في الهند، وأنه ظل يضربها برغم استغاثتها له ليسامحها. 

وعاقب الزوج زوجته بضربها بطريقة وحشية لأنها لم تجاريه في جهله ولم تستجب لكلام المُنَجِّم، فقام بالجري وراءها مستمرًا في ضربها بحزام جلدي.

وذكرت الصحيفة، أن الحادث وقع في قرية مانابورا الهندية، وصورها شاهد عيان كان يجري خلف الزوج وزوجته ضمن حشود كانت تلحق الزوجين مترجلين وعلى الدراجات النارية.

واقترح الساحر المشعوذ، على الزوجة التي تعاني من مطاردة الأرواح الشريرة لها، أن تُجري جولة حول القرية، كجزء من طقوس التخلص من تلك الأرواح.

وتوقفت المرأة الهندية الفقيرة المتعبة، عن متابعة الجولة العلاجية حول القرية في منتصف الطريق، فانهال عليها زوجها بالضرب المبرح بحزام جلدي، لعدم اتباعها تعليمات المشعوذ.

وسقطت المرأة على الأرض من شدة الألم والتعب وبدأت ترجو زوجها أن يرحمها من الضرب والجلد لكنه لم يستجب.

وألقت الشرطة القبض على الزوج، وتم اقتياده إلى مركزها، ومنه إلى تحقيقات النيابة ومن ثم للقضاء. 

فيما تم الاطمئنان على الزوجة حتى استقرارها.

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