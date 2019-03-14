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تعليم

كليتا التربية الرياضية والنوعية بالمنيا تنظمان يوماً ترفيهياً للطلاب.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 02:32 م
صدى البلد
ايمن رياض
نظمت كليتا التربية الرياضية والتربية النوعية بجامعة المنيا، بالتعاون مع اتحاد طلاب وفريق طلاب من أجل مصر، يوما رياضيا ترفيهيا لأسرة الكلية، تحقيقًا لأهداف الجامعة لتنمية روح الفريق وزيادة الألفة والترابط بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية.

تضمنت فعاليات اليوم ألعاب رياضية ترفيهية، تشمل تنس الطاولة وخماسي قدم، وألعاب ترفيهية وأنشطة فنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق صلاح عميد الكلية أن اليوم الترفيهي الرياضي يساهم فى خلق جو من البهجة للعاملين، والمساعدة على التخلص من ضغوط العمل وتجديد النشاط والطاقة الإيجابية.

وأشرف على تنظيم اليوم الدكتور إبراهيم ربيع وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سعيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون البيئة، والدكتور أسامة سمير منسق الأنشطة بالتربية النوعية.

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