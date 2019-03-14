إزالة 15 ألف حالة تعد لاسترداد 1160 فداناً من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إزالة 15 ألف حالة تعدٍ على مساحة 1160 فدانًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الـ6 أشهر الماضية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة خلال الموجة الحادية عشرة والثانية عشرة.
وشدّد المحافظ بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب في إطار تنفيذ القانون وتأكيدا على هيبة الدولة موجها بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية لاستمرار تلك الحملات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين والتعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعدى وإزالتها في المهد.
وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة قد شنت عدة حملات ازالة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى فبراير 2019 وأسفرت عن إزالة (106060) حالة على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 844 فداناً وكذلك إزالة 4406 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 316.5 فدان.