الجيش البرازيلي يعارض نقل سفارة بلاده للقدس

أكدت الصحف العبرية اليوم، الخميس، أن الجيش البرازيلي يعارض الرئيس اليميني جايير بولسونارو فى قرار نقل سفارة بلادهم للقدس المحتلة.



وقال موقع "والاه" إن الرئيس البرازيلي لن يتمكن من تنفيذ وعده بنقل سفارة دولته إلى القدس المحتلة لأن هذه الخطوة التي يعارضها ضباط في الجيش في بلاده.



وقال مسئول حكومي برازيلي إنه "يجب الإدلاء بتصريح ما عن السفارة خلال الزيارة، ولكن هذا لن يتم خلال الزيارة التي تستمر من 31 مارس الجاري إلى الثاني من أبريل المقبل مثلما كانت تأمل إسرائيل.



وأكد نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، وهو جنرال متقاعد في الجيش إن خطة بولسونارو لنقل السفارة فكرة سيئة لأنها ستضر بصادرات البرازيل للدول العربية، ومنها مبيعات أغذية حلال تقدر بحوالى 5 مليارات دولار.



ونصح فريق بولسونارو الاقتصادي وجماعات الضغط الزراعية في البلاد بعدم اتخاذ الخطوة التي ستمثل نهاية لموقف البرازيل التقليدي الداعم لحل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.