شباب قرية بمنيا القمح يطلقون حملة تبرع بالدم للحالات الطارئة

أطلق شباب قرية ميت بشار بمركز منيا القمح بالشرقية، حملة للتبرع بالدم، وذلك لتوفير عدد كبير من أكياس الدم للحالات الطارئة، تحسبا لإصابة أي أحد من أهالي القرية أو القرى المجاورة.



وتبدأ الحملة التي أعلن عنها أسرة شعاع نور بالقرية صباح غد الجمعة، لاستقبال شباب القرية الراغبين في التبرع، حيث يتمركز عمل الحملة في 3 أماكن بالقرية، الأولى بمركز الاشعة الخيري، والثانية بمضيفة الجامع الكبير، والثالثة بمضيفة أبو عبيدة عامر، وتستمر الحملة على مدار اليوم لاستقبال المتبرعين.



يذكر أن شباب القرية يقومون بعمل حملات على مدار العام لتوفير رصيد دم بالمستشفيات لتسهيل الحصول عليه تحسبا لحدوث حالات طارئة قد تحتاج إلى متبرعين.أطلق شباب قرية ميت بشار بمركز منيا القمح بالشرقية، حملة للتبرع بالدم بهدف وذلك لتوفير عدد كبير من اكياس الدم للحالات الطارئة تحسبا لإصابة أي أحد من أهالي القرية أو القرى المجاورة.



وتبدأ الحملة التي أعلن عنها أسرة شعاع نور بالقرية صباح غدا الجمعة لاستقبال شباب القرية الراغبين في التبرع، حيث يتمركز عمل الحملة في 3 أماكن بالقرية، الأولى بمركز الاشعة الخيري، والثانية بمضيفة الجامع الكبير، والثالثة بمضيفة أبو عبيدة عامر، وتستمر الحملة على مدار اليوم لاستقبال المتبرعين.



يذكر أن شباب القرية يقوم بعمل حملات على مدار العام لتوفير رصيد دم بالمستشفيات لتسهيل الحصول عليه تحسبا لحدوث حالات طارئة قد تحتاج إلى متبرعين.