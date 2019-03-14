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رياضة

محاولات طبية لتجهيز شريف إكرامي لمباراة القمة

الخميس 14/مارس/2019 - 07:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق فى عضلة السمانة.

ويسير حارس الأهلي بخطوات ثابتة فى برنامجه التأهيلي خلال الوقت الحالي ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بشكل مكثف على أمل التواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم 30 مارس الحالي فى الدوري.

ويتابع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي التقارير الدورية الخاصة بتحسن حالة اللاعب من أجل الاطمئنان على إصابته لتحديد موعد انتظامه بشكل طبيعي فى التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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