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سيارات

4 خطوات سهلة لتنظيف فلتر تكييف السيارة

الخميس 14/مارس/2019 - 10:23 م
فلتر تكييف سيارة
فلتر تكييف سيارة
قسم السيارات
تعمل الفلاتر على حجب الشوائب والأتربة التي تأتي من الخارج في السيارة، ولذلك هي من القطع الهامة الحيوية التي تساعد على زيادة العمر الافتراضي لأجزاء السيارة المختلفة وتحميها من التعرض للكثير من الأعطال.

ويعتبر فلتر هواء التكييف أحد هذه الفلاتر الهامة، لأنه يعمل على تنقية الهواء الذي يدخل إلى الكابينة، فيتمتع قائد السيارة والركاب بهواء نقي ونظيف بعيد عن الغبار والأتربة، ولذلك يجب القيام بتنظيفه مع تغير فصول السنة، لأن تراكم الأتربة به تمنع التكييف من القيام بوظائفه بكفاءة، وتسبب روائح كريهة في السيارة.

إن تنظيف الفلتر والاستمرار في استخدامه حتى ينتهي العمر الافتراضي له وهو عامان أو قطع مسافة 25 ألف كيلو متر بالسيارة أفضل من الناحية الاقتصادية من تغيير فلتر الهواء في حال انسداده، وسنرصد لكم خلال السطور القادمة، خطوات تنظيف الفلتر في المنزل:

1.قم بفك فلتر التكييف من داخل علبته، وهو سهل الخلع ولن يستغرق عدة دقائق، لعدم وجود مشابك أو حواجز إضافية لتثبيت الفلتر في موضعه داخل العلبة.

2.ابدأ بتنظيف الفلتر إما عن طريق استخدام مكنسة كهربائية لشفط الأتربة من على الفلتر، أو وضعه في إناء به ماء وصابون أو مسحوق غسيل لمدة 15 دقيقة، ثم ضعه على منشقة نظيفة حتى يجف تماما.

3.قم بتنظيف علبة الفلتر بقطعة قماش مبللة، ثم أتركه يجف تماما، حتى لا يتسخ مرة أخرى عند وضعه في مكانه.

4.ضع الفلتر بعد جفافه وتنظيفه في موضعه مرة أخرى داخل العلبة.

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