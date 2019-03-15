عند النزيف من الأنف لا تجلس بهذه الوضعية أبدا

قد يتعرض الكثير إلى نزيف بالأنف لأسباب عديدة، ويقول المعالج بالطب البديل محسن النادي عند حدوث نزيف بالانف : سواء نزيف تلقائي أو نتيجة لحادث، لا ترجع رأسك إلى الخلف فهذا خطأ شائع والصواب هو ميل الرأس للأمام "حاول تلمس صدرك بذقنك" مع الضغط بالإصبعين "السبابه والإبهام" على عظمتي الأنف بقوة.



وأشار إلى أن الميل للامام له عدة اعتبارات، منها عدم ابتلاع الدم مما يسبب غثيانا في لحظتها وغالبا يتبعه قئ مما يزيد الاحتقان و يزيد من النزيف القادم من الأنف، كما أنه قد يتم ابتلاع كمية من الدم ولا يحدث قيئ خاصة في الأطفال فيخطئ الطبيب في تقدير كمية الدم القادمه من الأنف، أما الضغط على عظمتي الانف فغرضه وقف النزيف بالاغلاق المباشر للاوعيه و الاورده في هذه المنطقة.



وأضاف: من الأخطاء الشائعة في هذا الصدد أيضا هو استخدام امبول "افدرين"، أو الامبول الذي يتم كسره ف الانف، إلا أن هناك جدل بين المتخصصين حول فعالية هذا الإجراء لكن أحدث التقارير الطبية تقول انه من الافضل تجنبه، لأن هذا الأمبول يسبب ارتفاع ضغط الدم ومن المعروف ان اهم اسباب استمرار النزيف هو ارتفاع ضغط الدم، ويستبدل الافدرين بدواء اخر يوقف النزيف مثل "الهيموستوب" أو ما شابه.



وقال: الخلاصة هي إمالة الرأس للأمام والضغط على عظمتي الأنف و الذهاب لأقرب طبيب لو لم يتوقف النزيف.